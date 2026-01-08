Сенатът на Съединените щати гласува в подкрепа на внесена от Демократите резолюция за военните правомощия, която би ограничила възможността на администрацията на Доналд Тръмп за нови военни действия във Венецуела без одобрението на Конгреса.

Документът беше приет с 52 срещу 47 гласа. Това означава, че и сенатори от Републиканската партия са гласували срещу действията на президента.

Президенти срещу Конгреса: Тръмп е поредният, който тества Закона за военните правомощия

Сега резолюцията трябва да бъде одобрена и от доминираната от републиканците Камара на представителите, а след това, ако президентът Тръмп ѝ наложи вето, да получи две трети от гласовете и в двете камари.

Редактор: Станимира Шикова