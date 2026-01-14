Грипната епидемия обхваща страната все повече. От четвъртък сутрин във Варна влизат в сила противоепидемични мерки до 20 януари включително. Общата регистрирана в областта заболеваемост е 239,38 на 10 000 души население.

Здравните власти следят ситуацията в още няколко региона, сред които Бургас, Силистра и Софийска област. София на този етап е сред най-незасегнатите от вируса.

Сезонът на вирусите: Пикът наближава, какви са другите потенциални опасности?

Мерките при епидемия са познати - при нужда, онлайн обучение за учениците, градини и ясли работят при засилен медицински контрол, спират се свижданията, плановите операции, детските имунизации и консултации, както и профилактичните прегледи. Носенето на маски е силно препоръчително на закрити места с много хора, в градския транспорт и в лечебните заведения.

Редактор: Цветина Петрова