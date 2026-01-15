Двама души загинаха, след като строителен кран се срути върху магистрала в Тайланд, съобщи BBC. Инцидентът е станал в Самут Сакхон – предградие на Банкок, където кранът е бил използван за изграждането на скоростен път. Инцидентът се случи само ден след друга тежка авария с кран в страната, при която загинаха 32 души.

Кадри от видеорегистратор показват момента, в който кранът пада върху пътното платно, смачква няколко автомобила и вдига облак от прах и отломки.

Ден по-рано, в североизточната провинция Након Рачасима, друг кран се стовари върху движещ се влак. В резултат на това над 60 души са ранени, а 32-ма - загинаха.

И в двата инцидента строителните дейности са извършвани от една и съща компания, една от най-големите строителни фирми в Тайланд.

Случаите отново насочват вниманието към сериозния проблем с трудовата безопасност в страната. Заради слабото прилагане на стандартите за безопасност строителните инциденти в Тайланд са чести и често с фатален край. По официални данни през последните седем години около 150 души са загинали при множество инциденти в рамките на планиран строеж на път от Банкок към южната част на страната.

Кран падна върху влак в Тайланд, най-малко 32 души загинаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

Скоростният път, на който се е случил последният инцидент, дори е получил прозвището „Пътят на смъртта“ заради поредица от тежки катастрофи през последните години.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви, че ще бъдат предприети мерки срещу „небрежността“ в строителния сектор след трагедията от сряда. Държавните железници на Тайланд също обявиха, че ще заведат дело срещу строителната компания.

Същата фирма е отговаряла и за строежа на небостъргач в Банкок, който се срути миналия март по време на земетресение.

Редактор: Ралица Атанасова