Съдът в Кюстендил постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 46-годишния П.Г., обвинен в съучастие в грабеж, извършен на 14 януари 2026 г. в града. Обвиняемият, който е наблюдавал и проследявал пострадалата, е помогнал на извършителя да осъществи престъплението.

По информация от Районната прокуратура в Кюстендил, П.Г. е бил съучастник в кражба на чанта, съдържаща 24 542 евро, както и портмоне с 30 лева от жертвата, Е.Н. По време на извършването на престъплението обвиняемият е следил пострадалата от банков клон, преминавайки с нея през централната част на Кюстендил, и я е довел до района на Драматичния театър, където е извършен самият грабеж.

Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участие на обвиняемия в престъплението и наличието на реална опасност той да се укрие или да продължи престъпната си дейност. В резултат, мярката за неотклонение „задържане под стража“ бе наложена.

Разследването продължава, като прокуратурата активно работи по установяване на съучастника на обвиняемия и извършване на допълнителни действия по делото.

