Жена в Кюстендил стана жертва на грабеж, след като ѝ бе отнета чанта с 24 542 евро и портмоне с 30 лева. Престъплението е било извършено на 14 януари 2026 г., когато пострадалата Е.Н. била последвана и ограбена от двама мъже. Единият от тях, 46-годишният П.Г., е арестуван и задържан под стража след решението на съда.

Обвиняемият е действал като помагач на извършителя. Според разследването, П.Г. е наблюдавал и проследявал жената, докато тя се движела от банков клон през централната част на Кюстендил до района на Драматичния театър. Неговата роля е била да улесни извършителя, който е извел самото нападение и взел чантата на пострадалата.

Съдът прие доводите на прокуратурата, че има обосновано предположение за виновността на П.Г. и че той представлява реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление. В резултат на това, му бе наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по делото продължава, като прокуратурата активно работи по установяването и задържането на съучастника на обвиняемия.

Редактор: Румен Лозанов