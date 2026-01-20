Президентът Румен Радев подава оставка днес пред Конституционния съд. Това обяви самият той в обръщение до народа в понеделник.



Конституцията предвижда, че в такъв случай пълномощията на държавния глава се прекратяват с установяване от съда на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. Достигането до финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица. За него не се събират нито доказателства, нито становища. Не се и изслушват страните.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.

В историята на България досега не се е случвало президент да се оттегли сам от поста преди края на мандата си. През 1993 г. тогавашният вицепрезидент Блага Димитрова сама поиска да напусне след година като заместник на Желю Желев.

