Червени бейзболни шапки, пародиращи емблематичните шапки MAGA на Доналд Тръмп, се превърнаха в символ на датското и гренландското неподчинение срещу заплахата на американския президент да завземе обвитата в лед територия.

People in Greenland are wearing these hats and honestly… I’m stealing it.



MAGA now officially stands for Make America Go Away. 🇬🇱🧢💀 pic.twitter.com/QNJNUBFkjK — Brian Allen (@allenanalysis) January 17, 2026

Duizenden Denen en Groenlanders op straat: "Make America Go Away"!👏 pic.twitter.com/UYDjCLQQS4 — Cis Rits (@cisrits) January 17, 2026

Шапките с надпис „Make America Go Away“ (в превод от английски език "Накарайте Америка се махне"), пародиращи призива на Тръмп „Make America Great Again“ ("Да направим Америка велика отново), придобиха популярност в няколко варианта в социалните мрежи и на публични протести, включително на демонстрация в Копенхаген през този уикенд, проведена при студеното време в датската столица.

This is AWESOME: Greenlanders are mocking trump with "Make America Go Away" merch and saying they want NOTHING to do with the orange jackass.



trump is a global disgrace. pic.twitter.com/0cN8md0XmU — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 20, 2026

Европейските правителства се обединяват зад Дания, като се позовават на необходимостта да се защитят арктическите региони и предупреждават, че заплахите срещу Гренландия подкопават западната сигурност. Протестиращите обаче са по-малко дипломатични, отбелязва АП.

Пародийните шапки са създадени от Йеспер Рабе Тонесен, собственик на магазин за така наречените винтидж дрехи в Копенхаген. Първите партиди нямаха особен успех миналата година - докато администрацията на Тръмп наскоро не ескалира реториката си по отношение на Гренландия.

Тонесен създаде и шапки със слогана „Nu det NUUK!“, взимайки идея от датската фраза „Nu det nok“, означаваща „Достатъчно“, добавяйки Нуук - столицата на Гренландия.

Редактор: Цветина Петкова