Преди повече от месец NOVA разказа за случай на брутална агресия в столичния квартал „Люлин“. На кадри се виждаше как двама мъже - на 16 и 34 години, ритаха и скачаха върху главата на други двама мъже. Тогава собственичката на магазина, пред който е извършено нападението, разказа пред екипа ни, че агресията била непредизвикана, а нападателите били видимо пияни. Те бяха задържани и са с повдигнати обвинения за нанасяне на средни телесни повреди.

Двама арестувани след тежък побой в "Люлин"

Резултатът месец по-късно е, че мъжът, върху чиято глава е скачано, все още е в "Пирогов", с опасност за живота. Той не може да се движи, да говори и да диша самостоятелно. Вторият мъж, станал обект на нападението, се е разминал с фрактури и е дал показания за случилото се.

Близките на по-тежко пострадалия се опасяват, че съдът ще пусне непълнолетния обвиняем на свобода, докато тече разследването.

„В понеделник съвсем случайно разбрахме, че адвокатът на единия от нападателите на Добри е поискал клиентът му да бъде пуснат от ареста по медицински причини. Искам да попитам какви са тези медицински причини? Брат ми все още се бори за живота си... Моля съдиите да изгледат отново материалите по делото, защото брат ми не е със средна телесна повреда, а с тежка черепно-мозъчна травма. Дали това, че нападателят е непълнолетен, оправдава постъпката му?”, коментира в ефира на „Здравей, България” сестрата на тежко пострадалия мъж Луиза Илиева.

След тежък побой в "Люлин": 42-годишен мъж е с опасност за живота

Тя заяви, че информацията, която е получила от „Пирогов” на 8 декември миналата година била, че брат ѝ е в кома и е приет с тежка черепно-мозъчна травма. „Никъде не съм чула за средна телесна повреда, както са квалифицирани нараняванията на Добри", посочва жената.

Валерия - близка приятелка на пострадалия мъж, подчерта, че той е „кротък и никога не е посягал на никого”. „У него няма агресия. Познавам го много добре. Според мен случилото се е чист опит за убийство”, изтъкна жената.

Повече по темата гледайте във видеото.