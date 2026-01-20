Снимка: iStock
Жената е похарчила над 15 000 долара за изпити
69-годишна жена от Япония успя най-накрая да вземе шофьорска книжка след 960 опита. Историята ѝ беше споделена от местни медии и предизвика вълна от коментари за постоянството ѝ. Любопитното е, че не възрастта ѝ, а броят на неуспешните изпити прави случая уникален.
Жената е похарчила над 15 000 долара, за да се явява на тестовете многократно.
Мъж остава без книжка три пъти заради фалшиво положителен тест за наркотици
Местни коментатори отбелязват, че постоянството ѝ е впечатляващо, но се чудят дали ще се осмели да шофира в натоварения трафик. Историята ѝ дори вдъхнови известна японска автомобилна марка да ѝ подари нов автомобил.Редактор: Габриела Павлова
