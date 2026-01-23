Народните представители с втори опит за разглеждане на промените в Изборния кодекс. При първата регистрация в пленарна зала след началото на заседанието обаче депутатите не събраха кворум, за да започнат работа. При регистрацията бяха отчетени 117 народни представители.

"Няма кворум, следващата регистрация е в 9:30 ч.", обяви ръководещият заседанието зам.-председател на парламента Костадин Ангелов.

В четвъртък точката влезе извънредно в дневния ред, а след бойкот от опозицията и липса на кворум, тя остана за днес.

Припомняме, че след 14-часово заседание на Правната комисия депутатите приеха преброяването на бюлетините да става чрез оптични устройства за сканиране. Те обаче не приеха избирателните списъци да бъдат изготвяни на база данните от националното преброяване.

