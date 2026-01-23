След над тричасови преговори за Украйна между руския президент Владимир Путин и тримата пратеници на САЩ Кремъл съобщи, че украински, американски и руски представители ще се срещнат в Обединените арабски емирства. Това стана ясно и след разговора в Давос между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп.

„Беше договорено първата среща на тристранна работна група по въпросите на сигурността да се проведе в Абу Даби“, каза пред репортери дипломатическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков. Той заяви и че разговорите между президента Владимир Путин и пратеника на САЩ Стив Уиткоф са били „полезни във всяко отношение“.

Зеленски: Ще има тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ

Путин проведе среща с Уиткоф и Джаред Къшнър, за да обсъди с тях плановете за прекратяване на войната в Украйна. Двамата високопоставени американци бяха придружени от Джон Грюнбаум, наскоро назначен от Доналд Тръмп на важен пост в неговия Съвет за мира, който е натоварен с прекратяване на международните конфликти.

Путин прие американските пратеници малко преди полунощ в Москва, след като президентът Тръмп заяви, че споразумението е близо, а Уиткоф отбеляза, че преговорният процес е достигнал до последния си въпрос.

Тръмп ще се срещне със Зеленски в Давос

От руска страна, освен Ушаков, в преговорите участва и специалният пратеник на Путин Кирил Дмитриев.

По-рано, от Давос, Стив Уиткоф сподели, че остава само един проблем, който, по думите му, е разрешим. Пратеникът на Тръмп не даде повече подробности за оставащия спор, но Зеленски по-късно поясни, че нерешен остава бъдещият статут на Източна Украйна. Предложението на САЩ е индустриалното сърце на страната – Донбас, да стане демилитаризирана и свободна икономическа зона в замяна на гаранции за сигурността на Киев. Зеленски сподели пред репортери, че е постигнал споразумение с Тръмп относно бъдещи гаранции за сигурността на Украйна в случай на сключване на споразумение.

