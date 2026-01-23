Снимка: iStock
Пътните настилки са мокри, а на места има опасност от заледяване
Гъста мъгла с изключително ниска видимост, на места под 10 метра, затруднява движението по пътищата в редица области на страната. Най-засегнати са Бургас, Хасково, Сливен, Монтана, Перник и Добрич. Пътните настилки са предимно мокри, а на места има опасност от заледяване. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Метеорологична обстановка
Температурите в страната са между -10°С и +3°С. Времето е облачно, като дъжд вали в областите Добрич и Сливен. Пътните настилки са обработени и проходими при зимни условия, но на места има риск от заледяване.
Очаква ни осезаемо затопляне в края на януари
Намалена видимост поради мъгла
Най-сериозно е положението в следните райони:
С много гъста мъгла (до 30 м видимост):
♦ Област Бургас – път I-9 (10 м), път II-99 (20 м), път II-79 (25 м)
♦ Област Хасково – район Харманли (под 30 м)
С гъста мъгла (30–50 м):
♦ Област Сливен – Сливен и Котел
♦ Област Монтана – около град Монтана
С ограничена видимост (50–200 м):
♦ Перник – в цялата област
♦ Плевен – Искър, Любеново, Люляк и Телиш
♦ Добрич – на много места
♦ Кърджали – на отделни места
♦ Хасково – район Тополовград
♦ Сливен – район Нова Загора
♦ Ловеч – район Добродан
♦ Разград – на отделни места
♦ Ришки проход – около 250 м
♦ Област Ямбол – 350–400 м
Мъгла по автомагистралите
* АМ „Хемус“ – Софийска област (10–20 м) и район Шумен
* АМ „Тракия“ – около София (50–100 м) и Сливен (150 м)
* АМ „Струма“ – началото при София (50 м) и Перник (50–100 м)
Пътните власти призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват дистанция и да се движат със съобразена скорост, особено в участъци с мъгла и заледяванеРедактор: Цветина Петкова
Последвайте ни