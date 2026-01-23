Гъста мъгла с изключително ниска видимост, на места под 10 метра, затруднява движението по пътищата в редица области на страната. Най-засегнати са Бургас, Хасково, Сливен, Монтана, Перник и Добрич. Пътните настилки са предимно мокри, а на места има опасност от заледяване. Водачите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Метеорологична обстановка

Температурите в страната са между -10°С и +3°С. Времето е облачно, като дъжд вали в областите Добрич и Сливен. Пътните настилки са обработени и проходими при зимни условия, но на места има риск от заледяване.

Намалена видимост поради мъгла

Най-сериозно е положението в следните райони:

С много гъста мъгла (до 30 м видимост):

♦ Област Бургас – път I-9 (10 м), път II-99 (20 м), път II-79 (25 м)

♦ Област Хасково – район Харманли (под 30 м)

С гъста мъгла (30–50 м):

♦ Област Сливен – Сливен и Котел

♦ Област Монтана – около град Монтана

С ограничена видимост (50–200 м):

♦ Перник – в цялата област

♦ Плевен – Искър, Любеново, Люляк и Телиш

♦ Добрич – на много места

♦ Кърджали – на отделни места

♦ Хасково – район Тополовград

♦ Сливен – район Нова Загора

♦ Ловеч – район Добродан

♦ Разград – на отделни места

♦ Ришки проход – около 250 м

♦ Област Ямбол – 350–400 м

Мъгла по автомагистралите

* АМ „Хемус“ – Софийска област (10–20 м) и район Шумен

* АМ „Тракия“ – около София (50–100 м) и Сливен (150 м)

* АМ „Струма“ – началото при София (50 м) и Перник (50–100 м)

Пътните власти призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват дистанция и да се движат със съобразена скорост, особено в участъци с мъгла и заледяване

