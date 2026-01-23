Два буса с украинска регистрация катастрофираха на Подбалканския път близо до Мъглиж. Четирима души са в болница.

Катастрофа на Подбалканския път, в една от колите - бебе и бременна жена (СНИМКИ)

Снимка: Георги Манев, NOVA

Инцидентът е станал в нощта срещу петък. Единият бус е бил повреден и другият го дърпал, когато по все още неясна причина и двете превозни средства излезли от пътя и се преобърнали .

Снимка: Георги Манев, NOVA