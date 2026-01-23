Президентът Румен Радев подготвя своята политическа програма, като вероятно тя ще бъде реализирана върху патриотична и консервативна основа. Това прогнозира дипломатът и президент на Института за публична политика проф. Здравко Попов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Според него в страната вече е настъпило време за смяна на модела и за „политическо земетресение”.

„Смятам, че президентът Радев използва достатъчно добре обстоятелствата – и българските, и международните. Предполага се, че той ще влезе да артикулира своята политическа програма на една по-патриотична и по-консервативна писта”, коментира проф. Попов. Той допълни, че е очаквал този ход още през 2020 г., но тогава Радев е избрал да завърши мандата си и да натрупа опит, докато политическите му партньори от "Продължаваме Промяната-Демократична България" са легитимирали присъствието му в политиката.

Относно темата за нов основен закон на страната, дипломатът посочи, че такъв документ вероятно вече съществува. „Слушах едно интервю с проф. Емилия Друмева и тя съобщи, че е била участник в правенето на този проект и че проектът е готов и стои някъде – готов да се въвлече в обсъждане и евентуално в някакъв тип легализиране”, заяви проф. Попов.

►„Съветът за мир“ на Тръмп и българското участие

Проф. Попов коментира и решението на премиера в оставка Росен Желязков да подпише хартата на „Съвета за мир“, докато Румен Радев отказа поканата на Доналд Тръмп. Дипломатът предположи, че Радев е отказал, тъй като поканата е била в качеството му на държавен глава, а той вече е взел решение да напусне този пост и е искал да избегне двусмисленост.

„Съветът за мир е елитен клуб, чиято цел е преформатирането на световния ред и изграждането на нова сигурност. Доналд Тръмп има амбицията да бъде световен лидер и да създава нови органи на международния живот, като например формат „G5“, в който да влязат Китай, Индия, Русия и САЩ“, посочи Попов.

Според проф. Попов инициативата на Тръмп поставя Европейския съюз в сложна ситуация. Той очерта сблъсък между две платформи: „политическия реализъм“ на Тръмп, ориентиран към интереси и експанзия, и „политическия идеализъм“ на Европа, почиващ на принципи и ценности от времето на Студената война.

„В този съвет влизат страни преобладаващо с нелиберални и антилиберални режими, като например Беларус. Затова за лидери като Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен е трудно да приемат този модел“, обясни дипломатът.

Проф. Попов подчерта, че за България става все по-опасно да се опитва да „седи на два стола“. „Трудно е да седиш на два стола, когато те вече не са един до друг, а са раздалечени на голямо разстояние в стаята“, заключи той.

