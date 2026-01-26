Снимка: Стопкадър
-
-
-
-
-
-
Съни развива български фолклор в Москва, а Алексей се насочва към дигиталното съдържание
Днес в "Новите известни" ви разказваме за историята на семейство Фурсенко, която започва преди години на студентски театрален фестивал в Чехия. Там се срещат Алексей – професионален актьор от Москва, и Съни – хореограф от България. Шест месеца по-късно тя напуска живота си в София и заминава за Русия, за да бъдат заедно.
В Москва Съни създава ансамбъл за български народни танци, работи в българско училище и по-късно става негов директор. Паралелно с това Алексей развива кариера в киното и постепенно насочва усилията си към дигиталното съдържание. Така двамата правят първите си стъпки като създатели на видеа в интернет.
През годините семейството се разраства, а с него и онлайн аудиторията им. Днес Алексей и Съни са сред най-популярните българо-руски инфлуенсъри с милиони последователи в различни социални мрежи и десетки милиони гледания. Те управляват няколко канала – детски, образователни и кулинарни, включително един от най-големите вегетариански канали в света.
Целия разговор с тях вижте във видеото.
