Съдът остави за постоянно в ареста 61-годишния турски шофьор на тир, който предизвика тежка катастрофа с жертва на Прохода на Републиката. При произшествието, станало на 25.01.2026 г., загина 9-годишно дете, а родителите му пострадаха.

Припомняме, че тирът се е завъртял и ударил кола, след което шофьорът опитал да избяга от мястото на инцидента. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Съдът прие доводите на прокуратурата, че е налице обосновано предположение, че мъжът е извършил престъплението, в което е обвинен и деянието е особено тежък случай. Същият е избягал от мястото на произшествието и съществува реална опасност той да се укрие или да извърши престъпление, поради което взе спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението на Окръжен съд – Велико Търново подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Велико Търново.