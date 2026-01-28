Протестиращи срещу корупцията и правителството на сръбския президент Александър Вучич се събраха снощи отново в Белград. Хиляди хора излязоха по улиците на сръбската столица по призив на студентите, които участват в блокадата на факултети и издигат искане за свикване на предсрочни парламентарни избори.

На 27 януари Сърбия отбелязва Деня на Свети Сава – национален и религиозен празник на сръбското училище и образование.

Вучич: Приемам условията на протеста. Ще има предсрочни избори

В края на 2024-а година студенти блокираха над 60 факултета в цялата страна и застанаха начело на масови протести след трагедията в Нови Сад. На 1 ноември същата година там се срути бетонната козирка на жп гарата и причини смъртта на 16 души.

"Това е бъдещето на тази страна, за да я направим по-добра, те ни събудиха и единственото, което можем да направим, е да отговорим на тяхната молба и призив", каза Борис Богдановски.

"Трябва да бъдем упорити, да останем заедно и да не се отказваме, защото ако се откажем, всичко, което сме постигнали досега, ще бъде напразно", смята Таня Стояновски.

Редактор: Цветина Петкова