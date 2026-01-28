Председателят на партия „Консервативно обединение на десницата“ и представител на коалиция „Синя България“ Петър Москов заяви в студиото на „Твоят ден“, че участието на България в Съвета за мир е било прибързано, недобре обмислено и без яснота за националния интерес. По думите му решението е взето без публична комуникация и без сериозен дебат за ползите и рисковете за страната.

Москов подчерта, че спорът дали настоящият парламент трябва да ратифицира решението или това да се остави за следващия е второстепенен и технически. „По-важният въпрос е дали изобщо знаем какво правим и защо го правим“, заяви той, като определи формата и начина на включване на България като „кълбойско изпълнение“.

Според лидера на КОД, действията на отиващото си правителство са по-скоро „инфлуенсърски перформанс“, отколкото реална политика. Той заяви, че красиви снимки и символични жестове не могат да заместят ясна стратегия за националната сигурност.

Москов настоя, че всяка парламентарна сила трябва ясно да заяви позицията си за това как България гарантира външната си сигурност. По думите му Европейският съюз в сегашния си вид не може да бъде ефективен защитник, тъй като се фокусира върху климатични политики, регулации и социални разходи за сметка на икономиката и сигурността. Той призова ЕС да постави в центъра инвестициите в отбрана и икономическия растеж, по примера на водещите глобални сили.

Петър Москов отправи остра критика към президента Румен Радев, като заяви, че неговите позиции по темата за войната и мира фактически водят до подчинение на България на Русия. Според него тезата „да няма война на всяка цена“ означава отказ от съпротива срещу „най-близко стоящия хищник“.

„Синя България“ категорично отхвърля подобен подход и настоява за ясно изразен европейски път, различен както от евразийските концепции, така и от идеята за „силната, всесилна държава“, заяви Москов.

Москов определи като „голяма лъжа“ внушението, че съществува „нов месия“, който сам ще спаси държавата. По думите му няма значение дали тази роля се приписва на президента Радев или на други политически фигури — проблемът е в самото разбиране за държавата като всеобхватна, раздаваща и контролираща.

Той критикува и „Продължаваме промяната – Демократична България“ за противоречивите им сигнали относно евентуално сътрудничество с Румен Радев, определяйки ги като пример за политическа неискреност към избирателите.

Лидерът на КОД заяви, че „Синя България“ ще настоява за ясен „санитарен кордон“ едновременно около ДПС и около политическия проект, свързан с президента Радев. Според него ГЕРБ трябва ясно да се дистанцира от ДПС, а ПП-ДБ — от Радев, ако искат да бъдат възможни партньори.

„Пеевски и Радев са двете лица на една и съща голяма, задушаваща държава, която се храни от високи данъци, регулации и преразпределение“, заяви Москов.

По думите му „Синя България“ предлага алтернатива не на формата, а на същността на държавното управление — по-малка, по-ефективна държава, която не пречи на бизнеса и не задушава икономиката. Коалицията, според него, представлява интересите на малкия и средния бизнес и на хората, които създават стойност, а не на олигархичните кръгове.

Редактор: Цветина Петкова