Снимка: iStock
-
Грипна епидемия в област Пловдив: Учениците се обучават дистанционно, спрени са ваксинациите
-
България – първа в ЕС по антибиотична резистентност
-
Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич - отново в клас
-
Болницата в Перник попълни екипа с 14 чуждестранни лекари
-
Елитът на световната неврохирургия обучава млади лекари в София
-
Д-р Евгени Пенчев - лекарят, който завърши в Германия, но се завърна у нас
Очаква се да стане ясно ще бъде ли удължена грипната епидемия в областта
Областният оперативен щаб на Бургас ще заседава днес следобед. Очаква се да стане ясно ще бъде ли удължена грипната епидемия в областта.
Утре е последният ден, в който са в сила ограничителните мерки в болниците и дистанционното обучение за учениците във всички общини в Бургаска област. Ако данните от РЗИ сочат, че броят на заболелите е намалял, вероятно от понеделник децата ще се върнат отново в клас.
Грипна епидемия в Бургас и Пловдив, учениците във Варна и Добрич - отново в класРедактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни