Областният оперативен щаб на Бургас ще заседава днес следобед. Очаква се да стане ясно ще бъде ли удължена грипната епидемия в областта.

Утре е последният ден, в който са в сила ограничителните мерки в болниците и дистанционното обучение за учениците във всички общини в Бургаска област. Ако данните от РЗИ сочат, че броят на заболелите е намалял, вероятно от понеделник децата ще се върнат в клас.

