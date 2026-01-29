Най-малко четирима души са загинали в Португалия при преминаването на бурята „Кристин”. Жертвите са в района на Лисабон и в централната част на страната.

Стихията остави над 800 хиляди жители без електричество, повали дървета и нанесе щети на много жилища. На доста места са прекъснати пътният и железопътният трафик.

Службите за гражданска защита съобщиха за над 3000 инцидента, свързани с лошото време и предизвикани от пориви на вятъра със скорост до 150 км/ч, проливни дъждове и снеговалежи. Стихията се движи на изток към вътрешността на Испания.

