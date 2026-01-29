-
Шок и скръб в Червен бряг след смъртта на бившия кмет. АПИ твърди, че пътят е бил опесъчен
-
Лед на пътя причини три катастрофи с тирове между Монтана и Видин
-
Прокуратурата поема разследването на катастрофата при "Капитан Андреево"
-
Бившият кмет на Червен бряг загина при тежка катастрофа край Телиш (СНИМКИ)
-
„Докато ме убиваха, полицай гледаше”: Жесток побой над двама мъже във видинска дискотека
-
Седем футболни фена загинаха при тежка катастрофа в Румъния (ВИДЕО)
Стихията остави над 800 хиляди жители без електричество
Най-малко четирима души са загинали в Португалия при преминаването на бурята „Кристин”. Жертвите са в района на Лисабон и в централната част на страната.
Стихията остави над 800 хиляди жители без електричество, повали дървета и нанесе щети на много жилища. На доста места са прекъснати пътният и железопътният трафик.
Бурята "Джоузеф" удари Испания, един е загинал, наредена е евакуация (ВИДЕО+СНИМКИ)
Службите за гражданска защита съобщиха за над 3000 инцидента, свързани с лошото време и предизвикани от пориви на вятъра със скорост до 150 км/ч, проливни дъждове и снеговалежи. Стихията се движи на изток към вътрешността на Испания.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни