Васил Терзиев подчерта, че промените няма да бъдат реализирани веднага
След като Върховният административен съд реши, че по-високите цени и разширяването на синята и зелената зона важат със задна дата, кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага.
Kакви са зоните и таксите за паркиране в съседните на България страни
Ето какво предвиждат част от тях:
• разширяване на обхвата на синята и зелената зона и нови цени – съответно 2 и 1 евро на час;
• промяна в работното време, като синята зона ще бъде активна и в празничните дни.
• увеличение и при цените на годишните стикери – за синя зона – 150 евро, а за зелена – 100;
• въвеждане на жълта зона за район Банкя.Редактор: Дарина Методиева
