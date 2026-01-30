След като Върховният административен съд реши, че по-високите цени и разширяването на синята и зелената зона важат със задна дата, кметът на столицата Васил Терзиев подчерта, че промените ще бъдат реализирани, но не веднага.

Ето какво предвиждат част от тях:

• разширяване на обхвата на синята и зелената зона и нови цени – съответно 2 и 1 евро на час;

• промяна в работното време, като синята зона ще бъде активна и в празничните дни.

• увеличение и при цените на годишните стикери – за синя зона – 150 евро, а за зелена – 100;

• въвеждане на жълта зона за район Банкя.

Редактор: Дарина Методиева