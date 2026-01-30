Днешното спускане за жени от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Кран-Монтана беше прекратено преждевременно заради риск за сигурността на състезателките.

Първите шест скиорки изпитаха сериозни трудности с трасето и след няколко падания организаторите взеха решение стартът да не продължи, за да бъде гарантирана безопасността на състезателките.

„Главната причина е безопасността. Видимостта ставаше все по-лоша. Това доведе до грешки и беше знак за високорискова ситуация. Знаем, че спортът ни е рисков, но усещането беше за прекомерен риск. Точно заради това организаторите решиха да спрат състезанието“, обяви рейс директорът на Световната купа при дамите Петер Гердол.

Три от шестте състезателки в началото не завършиха спускането – сред тях беше и американската легенда Линдзи Вон. Другите две бяха Нина Ортлиб (Австрия) и Марте Монсен (Норвегия).

