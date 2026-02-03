Снимка: iStock
Има множество щети по сгради и паднали дървета
Мощна буря, съпроводена със силни пориви на вятъра, причини множество щети и рани петима в Андалусия. Спешните служби са регистрирали около 150 сигнала само в Севиля, най-вече заради паднали дървета и други предмети от градската среда.
В Майрена де Алхарафе трима души са пострадали: двама работници заради срутване на покрива на постройка и една жена при падане на част от покрива на стая.
El paso de la borrasca Leonardo ha provocado más de 200 incidencias y 5 heridos en la provincia de #Sevilla.— Andalucía Directo ❎ (@adirecto) February 2, 2026
Mairena de Aljarafe, municipio más castigado por avisos de caída de árboles, techos y placas solares arrancadas por el viento. Entre los sucesos más graves, figura la… pic.twitter.com/dEkj5TCdig
Две други жени са били ранени в Алкала де Гуадаира и Дос Eрманас — първата от паднало пътно указателно табло, а втората от срутване на стена.
Una nueva borrasca con fuertes rachas de viento deja cinco heridos en Andalucía— RTVE (@rtve) February 2, 2026
Emergencias 112 ha atendido al menos 150 incidencias en Sevillahttps://t.co/Q0pysUyTjd pic.twitter.com/VBQJ1U8qVr
Преди около 8:00 ч. сутринта паднали дървета блокираха автомагистрала AP-4, която свързва Севиля с Кадис, а железопътното движение също беше засегнато от паднали върху контактната мрежа дървета край Дос Ерманас.
Más de medio millar de clientes sin suministro eléctrico en #Sevilla por el paso de la borrasca Leonardo https://t.co/2nZwyAJREi— Europa Press Sevilla (@EPSevilla) February 2, 2026
Бурята затруднява и операциите по издирване на изчезнал човек, пътувал на борда на лодката „Chanquete IV“, която бе открита да плава без никой на борда в близост до Алхесирас.
Заради силния вятър има и ограничения за движението на камиони към пристанището на града, а в други части на региона затварят пешеходни маршрути и спешно укрепват рискови зони.
Редактор: Цветина Петкова
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido hoy un aviso especial de fenómenos adversos desde el miércoles debido a la llegada de la borrasca Leonardo, que dejará grandes acumulados de aguas y probables deslizamientos de tierra. pic.twitter.com/9fzUJZZDM3— EFE Andalucía (@EFE_Andalucia) February 2, 2026
