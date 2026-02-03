Има множество щети по сгради и паднали дървета

Мощна буря, съпроводена със силни пориви на вятъра, причини множество щети и рани петима в Андалусия. Спешните служби са регистрирали около 150 сигнала само в Севиля, най-вече заради паднали дървета и други предмети от градската среда.

В Майрена де Алхарафе трима души са пострадали: двама работници заради срутване на покрива на постройка и една жена при падане на част от покрива на стая.

Две други жени са били ранени в Алкала де Гуадаира и Дос Eрманас — първата от паднало пътно указателно табло, а втората от срутване на стена.

Преди около 8:00 ч. сутринта паднали дървета блокираха автомагистрала AP-4, която свързва Севиля с Кадис, а железопътното движение също беше засегнато от паднали върху контактната мрежа дървета край Дос Ерманас.

Бурята затруднява и операциите по издирване на изчезнал човек, пътувал на борда на лодката „Chanquete IV“, която бе открита да плава без никой на борда в близост до Алхесирас.

Заради силния вятър има и ограничения за движението на камиони към пристанището на града, а в други части на региона затварят пешеходни маршрути и спешно укрепват рискови зони.

