При акция на ГДБОП в свищовското село Царевец са задържани мъж и жена, изтезавали животни, заснемали насилието и продавали видеата.

Издевателствата се случвали в сайвант и гараж на къща, които били превърнати във филмово студио, потвърдиха за NOVA източници, пожелали анонимност. Още един апартамент в Свищов е бил оборудван като филмова площадка.

Прокуратурата за случая с насилие над животни: Задържаните са действали от 2-3 години, няма българи сред клиентите им

Филмирането на изтезанията се случвало в бащината къща на 53-годишния Детелин Аврамов. Не е ясно колко дълго е продължило това. При операцията на ГДБОП и международни служби в имота днес са намерени кожени костюми и уреди за мъчения на животни. Аврамов и 53-годишната Анита Вачкова , за които има подозрения, че заедно са вършили издевателствата, са задържани. Задържаната била известна като „Царицата на мъченията” не само у нас, но и в международен мащаб. Един такъв клип се продавал по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа и в различни канали в Telegram.

Майката на Аврамов говори пред камерата ни. „Тази сутрин тук дойде полиция. Не допускам, че синът ми може да върши такива неща”, обясни тя.

Образувано е досъдебно производство, потвърдиха от Прокуратурата. Предстои утре да бъдат повдигнати обвиненията и наложени мерки за неотклонение – задържане за до 72 часа.