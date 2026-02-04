Снимка: Димитър Иванов, NOVA
Колата била оставена в близост до бензиностанция преди кръстовище
Паркиран лек автомобил е потеглил сам по обяд на централния бул. „Васил Левски“ в Хасково и за малко не е паднал в двора на къща от другата страна на пътното платно.
Колата била оставена в близост до бензиностанция преди кръстовище, като по първоначална информация не е била на скорост. Вследствие на това автомобилът е започнал да се движи сам и е преминал през двете платна на булеварда.
Превозното средство е спряло в ограда, която е предотвратила падането му в двора на къща. Преградата е частично съборена, а по автомобила и оградата са нанесени материални щети.
При инцидента няма пострадали хора.
