Анита Вачкова, обвинена за това, че снимала и разпространявала видеоклипове с убийства на животни, остава за постоянно в ареста. Жената сама е поискала най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство.

Съдът в Свищов гледа мярката и на другия обвиняем по случая - Детелин Асенов.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Гилотириниране, мелене, бесене: Мъжът и жената от Свищов убили 82 животни, снимали от 2013 г. (ВИДЕО+СНИМКИ)

Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа. От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.