35-годишен български гражданин е арестуван в района на Солун, след като в автомобила му бяха намерени 6,3 кг хероин. Наркотикът е бил укрит в специално изграден тайник под пода на превозното средство и е открит с помощта на служебното куче Рокси.

Арестът е извършен от служители на отдела за борба с наркотиците в Солун. По време на проверката обученото за откриване на дрога куче е посочило точното място на тайника, където са намерени 9 пакета с хероин.

В момента властите разследват дали задържаният е част от международна мрежа за трафик на наркотици по маршрута от Турция към Западна Европа през териториите на Гърция и България.

В Гърция случаят се класифицира като „трафик в големи размери“ с цел печалба. За подобно престъпление законодателството предвижда наказание лишаване от свобода от 10 до 20 години. Поради наличието на специално изработен тайник и голямото количество на наркотика, деянието може да бъде квалифицирано като извършено „по професионален начин“, което позволява на съда да наложи и доживотен затвор.