Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разпространи днес изявление, в което обобщава списъка с предложенията за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна.

Комисията предлага да се разширят санкциите в областта на енергетиката, финансовите услуги и търговията, предаде кореспондентът на БТА Николай Желязков. Предлага се пълна забрана за морски услуги, свързани с руски суров петрол, наложена съгласувано със страните от Г-7. Предвижда се Русия да бъде затруднена да придобива танкери за т. нар. сенчест флот и да се забранят предоставянето на поддръжка и други услуги за танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ.

Влизат в сила мерки, ограничаващи свободата на движение на руските дипломати в ЕС

Добавени са още 20 руски регионални банки и се предлагат мерки, свързани с криптовалутите. Предвиждат се ограничения за износ към Русия на стоки и услуги – от каучук до трактори и услуги за киберсигурност, на стойност над 360 милиона евро, пояснява Фон дер Лайен. По отношение на вноса се предлага забрана за метали, химикали и важни минерали на стойност над 570 милиона евро, както и въвеждане на квота за амоняк.

"Ще задействаме за първи път инструмента за борба със заобикалянето на санкции, като забраним износа на всякакви машини за цифрово управление и радиостанции към юрисдикции, където съществува висока опасност тези стоки да бъдат изнесени към Русия", посочи председателят на Комисията. "Предлагаме по-силни правни гаранции за дружествата от ЕС, за да ги защитим от нарушения на техните права", добави Фон дер Лайен.

"Продължителността на руското нападение срещу Украйна скоро ще достигне 1500 дни, през цялата минала година руските сили напредваха със средно между 15 и 70 метра на ден", отбеляза тя. "Руските сили завзеха едва около 0,8 процента от територията на Украйна, въпреки най-високия процент на жертви, понесени след Втората световна война. Докато Украйна продължава да се отбранява с изключителна смелост на бойното поле, Кремъл удвоява военните си престъпления, като умишлено се прицелва в домове и гражданска инфраструктура. Енергийни съоръжения и отоплителни мрежи бяха разрушени, цели общности останаха без електричество при отрицателни температури", посочи председателят на ЕК.

Фон дер Лайен отчита, че приходите на Русия от петрол и газ са спаднали с 24 на сто през 2025 г. в сравнение с предходната година и това е било най-ниското равнище от 2020 г. насам, довело до увеличаване на фискалния дефицит. "Приходите от петрол и газ през януари ще бъдат най-ниските от началото на войната, лихвените проценти са 16 на сто, инфлацията остава висока", отбеляза тя.

"Това потвърждава, че санкциите работят и ще продължим да ги използваме, докато Русия не започне сериозни преговори с Украйна за справедлив и траен мир", заяви Фон дер Лайен. Тя призовава държавите от ЕС бързо да подкрепят днешното предложение.

