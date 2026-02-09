-
Това е най-тежкото наказание, което може да бъде наложено по спорния закон за националната сигурност на Китай
Съд в Хонконг наложи присъда от 20 години затвор на бившия продемократичен медиен магнат Джими Лай. Срещу 78-годишния издател, който има и британско поданство, бяха повдигнати две обвинения в таен сговор с чужда държава – и за разпространение на подривна информация. Присъдата беше наложена въпреки натиска от страна на САЩ, Великобритания и правозащитници за освобождаването му.
Това е най-тежкото наказание, което може да бъде наложено по спорния закон за националната сигурност, който според Китай е необходим за стабилността на Хонконг. Той беше наложен от Пекин след продемократичните протести през 2019 г., а самият Джими Лай беше един от най-големите критици на китайските властиРедактор: Дарина Методиева
