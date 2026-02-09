Изплащането на пенсиите чрез „Български пощи“ започва от днес. То ще завърши на 20 февруари, петък, съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за февруарските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Кога ще започне изплащането на пенсиите за февруари

Пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто е случаят с едната от тях през този месец, изплащането се извършва на първия работен ден след това, припомнят от НОИ.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 16 февруари, понеделник.

Редактор: Цветина Петкова