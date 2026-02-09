Новините на NOVA Спорт Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Спортни новини (09.02.2026 - обедна) Начало Спорт Спортни новини (09.02.2026 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Спортни новини (09.02.2026 - обедна) Спортни новини (09.02.2026 - обедна) 09 февруари 2026 12:49 Новините на NOVA (09.02.2026 - обедна) Новините на NOVA (09.02.2026 - 9.00) Новините на NOVA (09.02.2026 - 8.00) Новините на NOVA (09.02.2026 - 7.00) Новините на NOVA (09.02.2026 - 6.00) Новините на NOVA (08.02.2026 - централна) Гледайте цялата емисия Редактор: Ивета Костадинова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от Спорт Легендата Линдзи Вон е със счупен крак в интензивно отделение След олимпийския бронз: Тервел Замфиров се връща на българска земя Кои са българските атлети на Зимната олимпиада в Милано-Кортина и кога да ги гледаме Офис столове от ново поколение подобряват стойката Цанко Цанков - с три медала от Световната купа по плуване Протеинът – ползи, вреди и за какво да внимаваме ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда Линдзи Вон падна тежко и не завърши спускането си на Олимпийските игри Илияна Йотова посети Олимпийското село в Милано Спортни новини (07.02.2026 - обедна) Спортни новини (06.02. 2026 - късна) Мария Бакалова призова за подкрепа на българските национали по тенис Откриха Зимните олимпийски игри в Италия (ГАЛЕРИЯ) Спортни новини (06.02.2026 - обедна) Олимпийските медали в Италия - най-скъпите в историята (СНИМКИ) Йотова към българските олимпийци: Цялата страна е с вас. Медалите, които ще извоювате, са безценни за нас Екатерина Дафовска: Единствената българка със злато от зимна олимпиада си спомня за титлата в Нагано Започва Зимната олимпиада в Милано-Кортина: 20 състезатели ще представят България Тя спасява животи и мечтае за медал: Говори д-р Мартинес - първата мексиканка в олимпийското ски бягане Спортни новини (05.02. 2026 - късна) Олимпийският огън достигна Милано (ВИДЕО) Никола Ибришимов за Олимпиадата: Можем да се върнем с три медала, поне един златен Вандали потрошиха баните в 70 стаи в олимпийското село в Милано Спортни новини (05.02.2026 - обедна) Спортни новини (04.02. 2026 - късна) Илияна Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Спортни новини (04.02.2026 - обедна) Спортни новини (03.02. 2026 - късна) Боксьор остана без перука по време на мач в „Медисън Скуеър Гардън“ (ВИДЕО) Спортни новини (03.02.2026 - обедна) Спортни новини (02.02. 2026 - късна) Спортни новини (02.02.2026 - обедна) Инициативен комитет предлага улица и алея да бъдат кръстени на Димитър Пенев Най-младият носител на Голям шлем в тениса: Карлос Алкарас спечели първа титла на Australian Open Спортни новини (01.02.2026 - обедна) 961 попадения: Кристиано Роналдо със 17-ти гол за сезона Почина легендата на българския футбол Спиро Дебърски Елена Рибакина е новата шампионка на Australian Open Спортни новини (31.01.2026 - обедна) Българин спечели титлата на двойки при юношите на Australian Open Спортни новини (30.01.2026 - късна) Линдзи Вон падна в Кран-Монтана, откараха я с хеликоптер в болница Новак Джокович се класира за 11-ия си финал в Мелбърн Шестима български военни ще участват в Олимпиадата в Милано-Кортина Италия във финалната подготовка за Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина Спортни новини (30.01.2026 - обедна) България посреща Белгия за Купа Дейвис на първия вътрешен клей корт у нас Спортни новини (29.01.2026 - късна) ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА