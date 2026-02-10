Украинският състезател по скелетон (разновидност на спускането с шейни) Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е казал, че му е забранено да носи каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, предаде "Ройтерс".

Гераскевич каза, че Тошио Цурунага, представител на МОК, отговарящ за комуникацията между спортистите, националните олимпийски комитети и МОК, е отишъл в Олимпийското село, за да му съобщи това.

Руските спортисти участват в Зимната олимпиада с неутрален статут

„Той каза, че причината е правило 50“, заяви Гераскевич. Правило 50.2 от Олимпийската харта гласи: „В олимпийските обекти, съоръжения и други зони не се допускат никакви демонстрации или пропаганда на политическа, религиозна или расова основа“.

Гераскевич заяви, че каската, която е използвал по време на тренировките за Олимпийските игри в Милано-Кортина, вероятно ще трябва да бъде сменена.

По-рано МОК заяви, че не е получил официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на каската по време на състезанията, които започват на 12 февруари.

Гераскевич, който вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. дни преди началото на руската инвазия, каза, че възнамерява да спазва олимпийските правила, но същевременно ще се погрижи съдбата на Украйна да остане видима по време на Олимпийските игри.

