Властите предоставят обективна версия по случаите „Петрохан” и „Околчица” и трябва да се доверим. Всичко сочи, че става дума за култово езотерично общество, което завършва през някакъв вид доброволна смърт. Няма как да знаем обаче, че при младите жертви това също е доброволно. Тази истина е непоносима за масовия слух и затова много търсят други версии. Властите нямаше как да постъпят по друг начин, освен да дават информацията по малко. Това каза социологът Първан Симеонов в ефира на „Здравей, България”.

Той посочи, че е имало опит от страна на ангажирани с властта хора да припишат случилото се на опозицията, „което е проява на не много добър политически вкус”. По негови думи всичко „прилича на филмов сюжет, който ще бъде дописван оттук нататък”. Той допълни, че е прочел много конспиративни теории, при това от интелигентни хора, и това го е притеснило, "защото е плашещо за здравия разум".

Психиатър: Поведението на замесените в случаите „Петрохан” и „Околчица” не показва психоза

Симеонов също така допълни, че е имало изнасяне на много информация за жертвите, което прилича на „мародерство”, а това не бива да се допуска от властта.

Социологът смята, че властите няма да могат да убедят обществото в тезата си, защото при наличието на шест трупа хората ще търсят виновен. Той допълни, че не е невъзможно да има и други версии, освен официалната, но по-вероятно е да е станало това, което властите казват.

А по отношение на вярванията на жертвите, според социолога не става дума за конкретна религия, а за „патологичен микс с известен нарцисизъм”.

„Авторска религия“ и отклонение от учението: Експерти по източна философия с анализ на поведението на Калушев

Политологът Стойчо Стойчев смята, че е очаквано в обществото да има конфликт на интерпретациите. Той посочи, че хората нямат доверие в институциите, защото по принцип липсва доверие в обществото. Стойчев също така смята, че когато прокуратурата съобщава нещо преди полицията, това означава, че има някакъв вид специално отношение, което може да се дължи на много факти.

Според него има много хора, които живеят изолирано и не се знае с какво се занимават. Той е на мнение, че подхождаме „истерично” към такъв тип случаи, а „това е функция на общата ни изнервеност, която е резултат от липсата на доверие”.

Политологът също така каза, че в този случай не може да се говори за паравоенна организация.

Повече гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА СЛУЧАЯ „ПЕТРОХАН” ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова