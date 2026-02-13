С „Райнметал“ потвърдихме партньорството си и изграждането на съвместното предприятие, както и на българския завод. Съвместното предприятие ще изкупува продукцията на българския завод. Паралелно с това се работи по всички административни процедури, които предстоят, както и по изграждането на производствени капацитети съвместно с други водещи български производители във военната индустрия.

Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков от Мюнхен, където участва в 62-рата Международна конференция по сигурността. Сред темите на дискусиите на форума са европейската сигурност и отбрана, бъдещето на трансатлантическите отношения и регионалните конфликти.

По отношение на изграждането на завода на „Райнметал“ у нас Желязков очаква строителството да започне през пролетта, съгласно първоначалните планове. "От формална гледна точка всичко е осигурено, включително и финансирането. Така че в момента проектът се движи по график. Структурирано е съвместното дружество, както и цялостната проектна готовност, в координация с „Райнметал“, обясни премиерът в оставка.

По думите му целта е това да не е "само публично-частно партньорство, а да се развие и като ефективен business-to-business модел". "Държавата следва да създава необходимите предпоставки за подобни инициативи. Смятам, че форуми като Мюнхенската конференция по сигурността са изключително подходящи платформи за провеждане на ефективни разговори с практическа насоченост и с възможност за реализация в кратки срокове", категоричен е премиерът в оставка.

Той припомни, че на форума едно от водещите послания е конкурентоспособността - така че Европа отново да бъде на картата като двигател в света, а не да остава "в сандвича между САЩ и Китай".

