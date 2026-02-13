34-годишната Десислава Павлова, която беше задържана на ГКПП „Капитан Андреево“ с 2,348 кг кокаин на стойност над 50 хил. евро, е работила в миналото в системата на Гранична полиция, включително и на самия пункт. По време на проверката тя е заявила пред служителите, че им е била колежка.

Това стана ясно по време на заседание в Хасковския окръжен съд, който разгледа мярката ѝ за неотклонение и постанови „задържане под стража“.

Полицай опита да пренесе кокаин за над 51 000 евро през „Капитан Андреево“

Жената е била арестувана на 10 февруари при опит да премине от България в Турция през ГКПП „Капитан Андреево“ с личния си автомобил. Тя пътувала сама, а автомобилът бил регистриран ден по-рано.

Митническите служители се усъмнили още докато колата била в колоната от чакащи, тъй като жената пътувала сама със сравнително стар модел автомобил. При рентгенова проверка били отчетени подозрителни плътности, а при последвалата физическа инспекция опитен служител открил наркотичното вещество, укрито в акумулатор с по-големи от стандартните за модела размери.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

Последната ѝ месторабота била като старши полицай в Районното управление на МВР във Враца. Срещу нея била образувана дисциплинарна проверка заради неявяване на работа. В разговор с прекия си ръководител тя заявила, че няма да продължи да изпълнява служебните си задължения.

Фентанил, кокаин и фалшиви пари: МВР - разкри хиляди престъпления през 2025 г.

Обвиняемата не дава обяснения по случая и отрича съпричастност към престъплението. Тя не прави изявления и пред своя защитник. Адвокатът ѝ посочи пред съда, че Павлова е с чисто съдебно минало и има отличия като граничен полицай.

Съдът обаче уважи искането на прокуратурата, като прие, че е налице обосновано предположение за извършено престъпление и реална опасност от укриване предвид тежестта на предвиденото наказание - от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба.