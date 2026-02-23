Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев отправи критики към политическите си опоненти, сред които Бойко Борисов и Делян Пеевски, като заяви, че предстоящите избори трябва да бъдат честни и свободни от натиск и купен вот.

„С „радините вълнения“ на господин Борисов не мисля, че трябва да занимаваме целия български народ. Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове. Живот и здраве ще имаме едни честни избори, на които никой няма да е принуден да гласува от страх“, посочи Асен Василев.

Той призова президента Румен Радев да се присъедини към организирания от "Правосъдие за всеки" с искане за отстраняване на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. По думите му държавният глава трябва да покаже с действия, а не само с думи, ангажимент към съдебната реформа.

Василев коментира и нарастващите цени на електроенергията и храните, като обвини регулаторни органи, назначени с подкрепата на ГЕРБ, БСП и ДПС – "Ново начало", че не предприемат достатъчно мерки за защита на потребителите. Той настоя тези органи да бъдат реформирани и съставени от независими експерти.

Сред приоритетите на партията той посочи още подкрепа за малкия бизнес чрез по-висок праг за регистрация по ДДС, по-добро заплащане за медицинските специалисти и увеличаване на данъчните облекчения за млади семейства. Василев заяви, че целта е повишаване на доходите и подобряване на икономическата среда в страната.

Редактор: Ралица Атанасова