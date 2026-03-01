По първоначални данни пътниците от по-голямата част от терминалите са били евакуирани още преди инцидента

Четирима души са ранени при инцидент на Международното летище в Дубай (DXB), съобщава Dubai Media Office. По първоначална информация пострадалите са служители на аеропорта.

Екипи за спешно реагиране са били незабавно изпратени на мястото и са успели бързо да овладеят ситуацията, уверяват местните власти.

Поради вече действащи аварийни планове пътниците от по-голямата част от терминалите са били евакуирани към момента на инцидента.

В социалната мрежа Х се появи и видео, чийто автор твърди, че е заснето на летището след случилото се.

Редактор: Маргарита Стоянчева

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking