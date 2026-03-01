Снимка: Архив, iStock
По първоначални данни пътниците от по-голямата част от терминалите са били евакуирани още преди инцидента
Четирима души са ранени при инцидент на Международното летище в Дубай (DXB), съобщава Dubai Media Office. По първоначална информация пострадалите са служители на аеропорта.
Екипи за спешно реагиране са били незабавно изпратени на мястото и са успели бързо да овладеят ситуацията, уверяват местните власти.
Dubai Airports confirms that a concourse at Dubai International (DXB) sustained minor damage in an incident, which was quickly contained. Emergency response teams were immediately deployed and are managing the situation in coordination with the relevant authorities. Four staff…— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 28, 2026
Поради вече действащи аварийни планове пътниците от по-голямата част от терминалите са били евакуирани към момента на инцидента.
В социалната мрежа Х се появи и видео, чийто автор твърди, че е заснето на летището след случилото се.
More from the airport in Dubai pic.twitter.com/9My9uu6Zwv— Jeronimo (@Jeronim77706053) February 28, 2026
