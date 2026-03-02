Ескалацията на конфликта между Иран, Израел и Съединените щати е във фокуса на световното внимание трети ден подред. В студиото на „Здравей, България“ международният анализатор Мартин Табаков и хебраиста и експерт по Близкия изток Димитър Къцарков очертаха различни сценарии за развитието на войната, устойчивостта на режима в Техеран и отражението върху региона и Европа.

Според Табаков конфликтът по-скоро ще се проточи. „Предвид заявените цели - включително политическата цел за смяна на режима - това е по-вероятно да се разпилее напред във времето. Режим не се сменя само с удари от дистанция. Необходимо е да се предизвикат вътрешни процеси в самия Иран, които да подпомогнат подобно развитие“, посочи той.

По думите му има разлика между израелската и американската позиция. „Бенямин Нетаняху доста експлицитно говори за смяна на режима. Доналд Тръмп също намеква в тази посока, но мисля, че той би бил готов при първа удобна възможност да спре войната, защото не иска да затъне в продължителен конфликт, съпроводен с жертви“, каза Табаков.

Димитър Къцарков отбеляза, че конфликтът вече се разширява. „Имаме включване на „Хизбула“ с лимитирани удари, имаме израелски атаки в Бейрут срещу висшето командване на организацията. Много е важно дали и арабските държави ще се намесят, защото техните интереси бяха засегнати с удари по американски бази на тяхна територия“, обясни той. По думите му ситуацията е „в много интензивен етап“ и е рано да се прогнозира докъде може да се разрасне.

Според Табаков формално властта се поема от тричленен съвет, но реалната тежест е другаде. „Решенията се взимат от Ислямската революционна гвардия и от много силни фигури около върховния лидер. Те дърпат конците по отношение на военната операция“, заяви той.

Анализаторът коментира и начина, по който е извършена атаката срещу Али Хаменей. „Очевидно са използвани три типа разузнавателни активи - сателитно наблюдение, прихващане на електронна комуникация и най-важното - потвърждение от човек на място. Сателитът не може да ти каже със сигурност кой е в сградата. Трябва човешки източник“, посочи Табаков, като допълни, че вече има информация за арести в звено от Революционната гвардия, отговарящо за охраната на аятолаха.

Къцарков добави, че след всяка ескалация в Иран следват вътрешни разчиствания. „След 12-дневната война през юни също имаше арести и екзекуции на набедени като предатели. Това е систематичен модел“, подчерта той.

По отношение на военния капацитет Къцарков отбеляза, че настоящият интензитет е по-нисък от предишни години. „Преди сме виждали хиляди ракети, сега говорим за стотици, по-прецизно насочени. Възможността на Иран да води дълготраен конфликт извън своите граници е лимитирана“, каза той.

Табаков смята, че стратегията на Техеран е да увеличи цената за Вашингтон. „Това е асиметричен конфликт, в който Иран изостава. Единствената възможна победа за тях е да повишат цената, която САЩ плащат - човешка и логистична - така че да окажат натиск върху Тръмп да прекрати войната“, обясни той.

Къцарков коментира думите на Доналд Тръмп, че има трима души, с които може да разговаря в Иран. „Ако се повтори венецуелският сценарий - махаме основната фигура, но запазваме системата - това ще бъде дълбоко неудовлетворително за самите иранци и за Израел. Амбицията на Израел е много по-голяма от чисто кадрова смяна“, каза той.

По темата за евентуален бежански натиск Табаков беше категоричен: „Това са перси. Персите не бягат“. Той посочи, че според различни оценки около 20% от иранците подкрепят режима - „било защото вярват в него, било защото са зависими от него“.

Къцарков допълни, че голяма част от населението иска промяна, но не непременно напускане на страната. „За арабските държави един слаб Иран беше по-удобен от Иран в хаос. Хаосът може да доведе до вътрешни конфликти, които да засегнат целия регион“, предупреди той.

И двамата анализатори подчертаха отсъствието на активна подкрепа от Москва и Пекин. „Русия и Китай няма да си сложат главата в торбата заради Иран“, заяви Табаков. Къцарков отбеляза, че въпреки дългогодишните връзки и икономически зависимости, „дългогодишната външна политика на Техеран, ориентирана към Китай като противотежест на Запада, не дава резултат на този етап“.

В същото време конфликтът може да има косвен ефект в полза на Москва. „Ако цената на петрола стигне 100 долара за барел, това може да донесе около 5 милиарда долара допълнително на месец в бюджета на Русия“, изчисли Табаков, определяйки ситуацията като „много цинична, но показателна“.

Двамата експерти се обединиха около извода, че развитието на конфликта остава трудно предвидимо, а отражението му ще се усеща далеч извън Близкия изток - включително в Европа.

