Камион гори при 84 км на автомагистрала "Марица", посока Пловдив. Движението е временно ограничено.

Все още не е известна причината за запалването. Вероятно става дума за техническа неизправност. Организиран е обходен маршрут, докато превозното средство бъде поместено и платното се освободи за движение. Обходният маршрут е от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".

На място има екип на полицията, който регулира движението. АПИ отправят апел към шофьорите да бъдат внимателни на пътя.

