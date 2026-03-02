Снимка: iStock
Движението е временно ограничено
Камион гори при 84 км на автомагистрала "Марица", посока Пловдив. Движението е временно ограничено.
Все още не е известна причината за запалването. Вероятно става дума за техническа неизправност. Организиран е обходен маршрут, докато превозното средство бъде поместено и платното се освободи за движение. Обходният маршрут е от отбивката към Свиленград - Любимец - АМ "Марица".
На място има екип на полицията, който регулира движението. АПИ отправят апел към шофьорите да бъдат внимателни на пътя.
