Двама мъже на 68 и 75 години са задържани на 28 февруари при специализирана операция за изготвяне и разпространение на неистински официални документи. Това съобщиха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

По данни на полицията при претърсвания на два адреса са открити множество доказателства – заготовки за фалшиви лични карти и задгранични паспорти, холограмни стикери, както и материали, за които се предполага, че са предназначени за изработване на неистински парични знаци, по-конкретно еврови банкноти с номинал 20 и 100 евро.

Разследващите са иззели и флаш памети, за които се предполага, че съдържат предпечатни файлове за изготвяне както на фалшиви банкноти, така и на дипломи, нотариални актове и други документи. „Служителите от отдел „Икономическа полиция“ предотвратиха едно доста тежко криминално престъпление“, заяви директорът на СДВР. По думите му изработените документи са с много високо качество и биха могли да заблудят дори неподготвени полицейски служители извън България.

Оперативната информация е постъпила, след като фалшиви документи са били засечени при представяне пред държавни органи. Двамата мъже са добре познати на органите на реда и са били задържани и преди за сходни престъпления. Имат богато криминално минало, като единият е осъждан.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев уточни, че двамата са привлечени като обвиняеми за престъпно сдружаване. Макар да имат множество криминални регистрации, към момента те се водят реабилитирани, тъй като са изтекли законовите срокове.

С оглед на обществената опасност и вероятността единият от обвиняемите да извърши ново престъпление, той е задържан за срок до 72 часа. По-възрастният е освободен срещу парична гаранция.

Във връзка с напрежението в Близкия изток от полицията посочиха, че институциите работят в активно взаимодействие. Засилено е полицейското присъствие около обекти, свързани с израелско и американско присъствие, както и в района на летищата.