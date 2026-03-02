"Ако бяхме на мястото на Кипър географски, нещата щяха да са яни. България трябва да гледа към вътрешната сигурност. Трябва да се види дали няма структури в у нас, които се радикализират в следствие на това, което гледат в Иран и въобще в Близкия Изток. Що се отнася Иран да ни удари, мисля, че сме много далеч, географията ни помага", това коментира проф. Владимир Чуков в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

„Буквално преди малко приключи пресконференцията на председателя на Обединения съвет на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн и на шефа на Пентагона Пийт Хегсет. На министъра на отбраната на САЩ беше зададен въпрос колко дълго ще продължат военните действия и той отговори, че не е ясно. Тоест няма срок и точно определено време", каза той.

Два дрона бяха прехванати над Кипър

"Целите са Иран да не притежава ядрено оръжние, второ – да бъде унищожен целия арсенал от ракети и трето – да бъде унищожен иранският военоморски флот. Когато всичко това стане, тогава ще приключат и бойните действия”, посочи проф. Чуков.

По думите му интересното в тактиката на иранците е, че тяхната армия прилича на милиция. "Те не са като европейските армии, които са със строга йерархия - когато отрежеш главата, всичко надолу се парализира, защото няма заповеди и координация. Тук се оказва, че ако убиеш шефа на генералния щаб, структурите отдолу продължават да действат", допълни той.

"Дали ще тръгнат бежанци зависи от начина, по който се разиват събитията, кой ще управлява след Али Хаменей и какъв ще бъде режима", коментира още проф. Чуков.

Целия разговор гледайте във видеото.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова