Жена на 78 години е починала след усложнения от легионерска болест, съобщи за БТА д-р Мирослава Киселкова, началник на отдел "Противоепидемичен контрол" към Регионалната здравна инспекция в Бургас. Тя е била на екскурзия в Турция, предаде кореспондентът на БТА в Бургас Галя Тенева.

След завръщането си у нас е приета в болница в Бургас, където по-късно е настъпил фаталният изход.

Легионерската болест не се предава от човек на човек. Източник на инфекцията са водопроводни съоръжения, които образуват воден аерозол и са заразени с бактерията, обясни д-р Киселкова. По думите ѝ микроорганизмът се развива във водопроводните системи и рискът възниква при вдишване на заразен аерозол, например при използване на душ или чешма.

Проф. Радостина Александрова: Легионерската болест се лекува успешно с антибиотици, но ваксина все още няма

Заболяването се регистрира сравнително по-рядко в сравнение с масовите респираторни инфекции. То може да протече леко с грипоподобни симптоми, но може да се развие много тежко с пневмония и дихателна недостатъчност, при което смъртността е висока, допълни д-р Киселкова. По думите на специалиста инкубационният период е между два и десет дни. Често заболяването се свързва с пътувания и престой в туристически обекти, където водопроводните системи не са били използвани дълго време. Ако преди началото на сезона не е направена профилактика и дезинфекция на водопроводната система, съществува риск от развитие на бактерията, посочи д-р Киселкова. Тя уточни, че при съмнения за легионерска болест се извършва епидемиологично проучване и се вземат проби от водата, които са изследват в национална лаборатория.

Според д-р Киселкова най-уязвими са възрастните, пушачите и хората с придружаващи заболявания или отслабена имунна система. Рискът е свързан не с пиенето на водата, а с вдишването на аерозола, който се образува при пускане на душ или чешма, уточни тя. Специалистите съветват при настаняване в хотел първоначално да се пуснат за кратко душа и чешмата и помещението да се проветри, за да се намали рискът от вдишване на воден аерозол. Това са елементарни мерки, които могат да помогнат за ограничаване на риска.

Редактор: Цветина Петрова