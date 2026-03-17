Очаква се финал на делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли миналата година се вряза с колата си в заведение в Разград. При инцидента загинаха трима мъже - на 64, 62 и 58 години.
Младежът беше оставен под домашен арест, което предизвика редица протести в града. Делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разград направиха отвод.
Прокуратурата е поискала съдът да наложи минималното наказание и да се вземат под внимание смекчаващи вината обстоятелства - това, че младежът няма лошо минало, че няма нарушения и не е завършил образованието си.
От името на частните обвинители, адвокатите поискаха максимална присъда, като внесоха уточение, което до момента не беше ясно - самата катастрофа се е случила по време на гонка между двама приятели, които час или два по-рано са се били събрали с голяма компания на едно от известните места в Разград.
Защитникът на 19-годишния младеж заяви, че иска справедлива присъда. Предстои съдът да се произнесе.
