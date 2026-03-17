Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов е в Брюксел за участие в заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда.

В рамките на посещението си той проведе работна среща с изпълнителния вицепрезидент на Европейската комисия Тереса Рибера, която отговаря за чистия, справедлив и конкурентоспособен преход. Двамата обсъдиха ключови въпроси от европейския дневен ред, сред които декарбонизацията на икономиката като фактор за стратегическа автономност, повишаване на конкурентоспособността и гарантиране на социално справедлив преход. Акцент бе поставен и върху прилагането на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (СВАМ) и новата схема за търговия с емисии (ЕСТЕ2), която обхваща сградния фонд и транспорта.

В рамките на Съвета министрите обсъдиха предложението за изменение на регламента за стандартите за CO₂ емисии от леки и лекотоварни автомобили. България подкрепи амбициозна, но гъвкава рамка, която насърчава електрификацията, иновациите и технологичната неутралност, отчита ролята на алтернативните горива и гарантира икономически устойчив преход и конкурентоспособност на ЕС.

Ново звено в МОСВ ще управлява информацията за Черно море

Снимка: Министерството на на околната среда

Проведен беше и обмен на мнения относно рамката за декарбонизация след 2030 г. в контекста на целта за 90% намаление на емисиите до 2040 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г. Министър Попов подчерта, че глобалната конкуренция се определя от темповете на електрификация и развитието на технологиите за декарбонизация. ЕС изостава спрямо Китай (32% дял на електричеството в крайното потребление спрямо 22–23% в ЕС и 27% за България). Юлиян Попов акцентира върху необходимостта от преодоляване на пазарната фрагментация и от по-силен инвестиционен фокус. Министърът изтъкна ролята на въглеродния пазар като двигател на конкурентоспособността и подчерта значението на Европейската схема за търговия с емисии като ключов източник на приходи, които следва да се използват по-ефективно и целенасочено, включително по линия на СВАМ и Социалния климатичен фонд. В обмена на мнения между министрите беше поставен акцент върху засилването на инвестициите в научноизследователска и развойната дейност, с приоритет върху батерии, електропреносни мрежи, възобновяеми енергийни източници и електрификация, както и върху по-доброто отчитане на ролята на въглеродните поглъщания.

Заседанието продължава с обсъждания за засилване на стратегическото сътрудничество на Европейския съюз в световната дипломация в областта на околната среда и одобряване на заключения относно Стратегическата рамка за конкурентоспособна и устойчива биоикономика на ЕС.

