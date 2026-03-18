Куба възстанови електроподаването в страната и така се сложи край на прекъсване, продължило повече от 29 часа. Въпреки това, според официални представители, недостигът на електроенергия може да продължи, тъй като произвежданото количество е недостатъчно.



Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров, като заяви, че може да прави със страната каквото си поиска. Властите в Хавана обявиха, че ще позволят на кубинци, живеещи в чужбина, да инвестират в определени сектори на икономиката, но от Вашингтон смятат това за недостатъчно.

Токът в цяла Куба спря



„В момента Куба е в много лошо състояние. Страната води разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и съвсем скоро ще предприемем нещо”, заяви Тръмп.



„Куба има икономика, която не функционира. Има политическа и управленска система, която не е в състояние да оправи положението. Затова там трябва да се направят радикални промени, а това, което обявиха вчера, не е достатъчно. Това няма да реши проблема. Затова трябва да вземат някои важни решения”, смята Рубио.

