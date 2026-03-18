Министерството на земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи и Българската агенция по безопасност на храните започват съвместна акция „Чиста храна“, насочена към противодействие на контрабандния внос, незаконното транжиране и разпространение на животни и животински продукти на територията на страната. Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов по време на брифинг в Министерския съвет.

"През изминалата седмица, благодарение на БАБХ и МВР, бяха намерени очертанията на мащабна схема за контрабанден внос у нас и незаконно транжиране и дистрибуиция на животни. Имаме причини да вярваме, че този внос е бил основна причина за шарката през изминалата година при дребните преживни животни. Това поставя и въпроса с какво се храним, каква е сигурността на държавата и опазването на ветеринарната сигурност", каза още той.

„В Ихтиман разкрихме ужасяващи картини, успяхме обаче да установим и част от незаконните кланици”, каза още той.

Христанов подчерта, че в продължение на години никой не е забелязал този проблем. „Поради тази причина смятаме, че става дума или за силно безразличие, или за форма на покровителство и чадър. Очевидно е, че инспекторите на МЗХ и на МВР могат да вършат страхотна работа, когато има обективно политическо ръководство”, посочи още той.

Служебният министър заяви, че работата преди Великден и Гергьовден ще продължи. Целта е да се гарантира качеството на храната.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски коментира ситуацията с шап в Кипър. Там има над 40 огнища на заболяването. Има огнище и на остров Лезбос. Агенцията по храните ще свика кризисен щаб заради тези случаи, допълни той. Мавровски коментира, че са предприети действия по нелегален внос на агнешко месо от Гърция.

Зам.-директорът на ГДНП Цветан Йоцов обясни, че се създават контролно-пропускателни пунктове, като ще се проверяват всички превозни средства, натоварени с живи животни. Мавровски уточни, че на всички КПП-та с Гърция вече има служебни лица, които спират транспортните средства, а животните се преглеждат. Основният път на тези животни е към кланици, допълни той. Тези КПП-тата ще бъдат във вътрешността на страната, на около 30 км от границата, допълни Йоцов.

