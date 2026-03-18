То ще се разгледа в пленарна зала
Енергийната комисия прие единодушно Проект на решение да задължат Министерския съвет да заяви позиции в рамките на срещата в Европейския съвет на 19 и 20 март за необходимостта от временно преустановяване на прилагане на система за на търговия с емисии на ЕС до приключване на текущия преглед и разработване на механизъм за дерогация.
Решението беше прието със 17-е гласа на ГЕБР-СДС, ПП-ДБ, „Възраждане”, „ДПС-Ново начало”, ИТН, „Величие” и МЕЧ. То ще бъде разгледано в пленарна зала.
Припомняме, че служебният премиер Андрей Гюров ще участва в редовното заседание на Европейския съвет в Брюксел. На него европейските лидери ще обсъдят ключови международни и европейски теми, включително военната ескалация в Близкия изток и ситуацията в Иран, както и произтичащите от тях последствия за ЕС по отношение на цените на енергията и енергийната сигурност.
