Енергийната комисия прие единодушно Проект на решение да задължат Министерския съвет да заяви позиции в рамките на срещата в Европейския съвет на 19 и 20 март за необходимостта от временно преустановяване на прилагане на система за на търговия с емисии на ЕС до приключване на текущия преглед и разработване на механизъм за дерогация.

Решението беше прието със 17-е гласа на ГЕБР-СДС, ПП-ДБ, „Възраждане”, „ДПС-Ново начало”, ИТН, „Величие” и МЕЧ. То ще бъде разгледано в пленарна зала.