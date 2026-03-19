Продължават акциите в цялата страна срещу контролиран и купен вот. Специализирана операция се проведе в област Стара Загора. До момента има двама задържани. Акцията стартира рано в четвъртък в квартал „Лозенец“. Засилено е присъствието на полиция, жандармерия и служители на НАП.

Получен е и сигнал в Казанлък за евентуално купуване на гласове, по който също се работи.

Операцията обхваща цялата област, като се проверяват множество адреси, заложни къщи, игрални зали и помещения за бързи кредити, както и лихварска дейност. При една от проверките са открити инкриминирани вещи - предмет на кражба. Двете задържани лица са отведени във Второ районно управление. Това коментира за медиите командир Павел Вълев от отдел “Охранителна полиция” към ОДМВР - Стара Загора.

Георги Кандев: Хранителни помощи срещу глас е най-актуалната схема на изборния вот

Междувременно от МВР отчитат ръст на сигналите за нарушения. Към момента за изборите на 19 април са подадени 89 сигнала, при едва 10 за предходния вот през 2024 г.

Временно изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев посочи в ефира на “Здравей България”, че се наблюдават нови схеми за контролиране на вота, като най-актуалната е предоставянето на хранителни помощи срещу глас. Той призова гражданите да подават сигнали при съмнения за подобни практики.