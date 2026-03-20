Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност и задържа сириец, намушкал с нож мъж в София.

Събраните доказателства сочат, че на 18 март в София, обвиняемият му нанесъл удари с нож в областта на корема и гърба. Установено е, че по този начин причинил на пострадалия средна телесна повреда - прободно-порезно нараняване в корема и в областта на дясната лопатка.

Задържаха 21-годишен за нападение с нож в София

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда ефективно наказание.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в Софийския районен съд за постоянен арест.

